Unabhängig davon, wie sehr Starkregen in Zukunft tatsächlich zunimmt: Die Bedrohung ist da, und zwar nicht nur im Ahrtal, sondern auch in Norddeutschland, wie die Ereignisse in Oststeinbek und anderen norddeutschen Gemeinden zeigen.

Starkregen kommt plötzlich

Tückisch an den Starkregenfällen: Sie kommen meist sehr plötzlich. "Oft hat man ja nur eine halbe Stunde oder maximal eineinhalb Stunden Zeit, um wirklich zu sagen, da kommt der Regen runter, diesen Ort trifft es jetzt", sagt Hydrogeologin Heike Neukum von der Kommunalen Umwelt-Aktion (U.A.N.) in Niedersachsen. "Beim klassischen Hochwasser, wenn die großen Flüsse anspringen, zum Beispiel Rhein, Weser oder Aller, da weiß man oft schon Tage vorher, was eintreten wird. Und das ist beim Starkregen eben nicht der Fall. Das ist auch das Gefährliche."

Sandige Böden im Norden

Wegen seiner eher flachen Landschaft und der meist sandigen, saugfähigen Böden hat der Norden insgesamt einen Vorteil. "Wenn es zu einem Starkregenereignis kommt, dann sind die Folgen in den bergigeren Bundesländern, wie in Baden-Württemberg oder Bayern, oder jetzt auch in Teilen Nordrhein-Westfalens, erst mal viel schlimmer. Weil das Wasser einfach viel schneller ins Tal rauscht", so Neukum.

Das Ahrtal war besonders vom Starkregen im Juli betroffen. Das Ahrtal war besonders vom Starkregen im Juli betroffen.

Doch ungefährlich sei Starkregen für den Norden dennoch nicht: "Wir haben gesehen, dass das Wasser auch von einem nur wenig geneigten landwirtschaftlichen Acker auf die Straße schießen kann. Insbesondere, wenn der in Längsrichtung gepflügt, gerade nicht bewachsen oder gefroren ist", so Neukum. "Da muss man gar keine hohen Hügel haben. Dann wird das Wasser nicht mit der Dramatik wie kürzlich in Süd- und Westdeutschland ins Dorf fließen, aber man kann eben doch auch große Schäden haben." Oft sei auch der mitgerissene Schlamm ein großes Problem.

In den Städten ist außerdem die starke Versiegelung der Böden durch Gebäude und Straßen problematisch. "Das heißt, das Wasser wird nicht in den Flächen zurückgehalten, sondern schießt dann unter Umständen extrem schnell auf der Oberfläche entlang", so Wissenschaftlerin Neukum.