Am 24. August 1963 um 17 Uhr beginnt im deutschen Fußball eine neue Zeitrechnung: Die Bundesliga startet in ihre erste Spielzeit. Der Hamburger SV gehört als Dauermeister der Oberliga Nord zu den 16 auserwählten Teams. In der ersten Partie reicht es aber nur zu einem 1:1 bei Preußen Münster. Charly Dörfel rettet das Remis - mit einem "Nickerchen".

Viele Jahre Mittelmaß

In der Bundesligasaison 1963/1964 spielt der HSV nur eine Nebenrolle und wird Sechster. Ohnehin sind die Hamburger in den ersten Jahren zumeist nur Mittelmaß in der deutschen Eliteliga. Platzierungen im oberen Tabellendrittel sind eher die Ausnahme als die Regel. Anfang und Mitte der 1970er-Jahre machen der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach die Meisterschaft unter sich aus.