Hamburger SV – Werder Bremen: Ohnehin ist das Derby ein Klassiker, im Frühjahr 2009 aber auch das Duell zweier deutscher Spitzenmannschaften, die damals sogar mit Bayern München auf Augenhöhe sind.

Der HSV hat in Martin Jol einen internationalen Top-Trainer und eine Mannschaft, die im April noch in drei Wettbewerben Titelchancen hat. Selbst die erste deutsche Meisterschaft seit 1983 ist möglich. Am 26. Spieltag - zweieinhalb Wochen vor dem ersten der vier Derbys gegen Werder - liegen die Hamburger punktgleich mit Tabellenführer Wolfsburg auf Rang zwei. Jol hat ein in allen Mannschaftsteilen ausgeglichenes Team, dessen Stützen Keeper Frank Rost, Abwehrchef Joris Mathijsen und Mittelfeldmotor David Jarolim sind. Auch der Sturm ist mit Mladen Petric, Paolo Guerrero und Ivica Olic überdurchschnittlich gut besetzt.

Noch eindrucksvoller ist in dieser Saison der Kader von Werder Bremen: Tim Wiese, Per Mertesacker, Naldo, Frank Baumann, Torsten Frings, Diego, Mesut Özil, Hugo Almeida, Claudio Pizarro. Coach Thomas Schaaf hat reihenweise Hochkaräter im Kader. Eigentlich müssten auch die Bremer um die Meisterschaft mitspielen. Werder lässt es in der Liga allerdings schleifen und dümpelt nur im Mittelfeld herum. Doch in den Cup-Wettbewerben machen die Grün-Weißen ernst. Unter anderem schaltet Werder in der UEFA-Cup-Zwischenrunde den AC Mailand aus. Den Platz im DFB-Pokalhalbfinale sichern sich die Bremer durch einen spektakulären 5:2-Erfolg beim späteren Meister VfL Wolfsburg.