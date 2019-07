Mythos Rothenbaum

Eine neue Zeitrechnung hat begonnen, auch in Hamburg herrscht 1986 "Becker-Mania". Schon zweimal hat Boris Becker Wimbledon gewonnen, ist in Deutschland zum Volkshelden geworden. Nun schlägt er am Rothenbaum auf - der Rummel ist gigantisch. 12.000 Zuschauer haben jetzt auf dem erweiterten Center Court Platz, doch die Fans drängen sich vor den Eingängen. Allerdings: Bei Becker läuft es nicht, er hadert mit allem und jedem. Dem Wetter, dem Platz, mit sich und den Zuschauern, am Ende verliert er gegen den unbekannten Amerikaner Mel Purcell in drei Sätzen. "Ich spiele nie wieder in Hamburg. Das Publikum wollte nur ein Spektakel sehen und kein Tennis-Match", wettert er im Anschluss.

Besuch aus der Hafenstraße

Doch Becker kommt wieder. Schottet sich ab, trainiert heimlich auf einer anderen Anlage - und sympathisiert mit den Hafenstraßenbewohnern. Er lädt sie zu seinen Spielen ein. Zwei, drei Sachen mit Becker seien "furchtbar" gewesen, berichtet der damalige Turnierleiter Uli Boes später: "Dass er an der Hafenstraße gesagt hat, ihr könnt alle kommen, ich gebe euch Karten. Und dann standen sie zu Hunderten an der Hansastraße und wir wussten nicht, was wir mit denen machen sollen." Bei Beckers Rothenbaum-Finale 1990 müssen seine neuen Freunde draußen bleiben. Der Superstar unterliegt Juan Aguilera in einem einseitigen Endspiel 1:6, 0:6, 6:7. Der spanische Dauerläufer ist ein Sandplatzspezialist. Ganz anders als Becker, der im Laufe seiner imposanten Karriere kein einziges Turnier auf dem ungeliebten Belag gewinnen kann.

Da hilft kein Beten: Bittere Pleite gegen Stich

10. Mai 1992: Becker trifft im Halbfinale auf Michael Stich. Im Jahr zuvor hat er schon das Wimbledon-Finale gegen den Lokalmatadoren verloren, aber diesmal geht er regelrecht unter. Der Elmshorner erwischt einen Traumtag, Becker das genaue Gegenteil davon. Zwischendurch lässt er sogar ein Ballmädchen für ihn spielen, er geht auf die Knie und betet. Für die Zuschauer ist es große Unterhaltung, ihm selbst nutzt all das nichts. "Ich hatte schon gehofft, dass er zwischendurch mal wieder ein bisschen normal spielt", sagt Becker nach dem 1:6, 1:6. Noch sechsmal versucht er sich danach am Rothenbaum, doch weiter als bis in die dritte Runde geht es nicht mehr.