Was Selina Fullert und mit ihr viele Deutsche in dieser Zeit erleben, nennen Experten das Gefühl eines Kontrollverlusts. Der Psychologe Andreas Zick von der Universität Bielefeld untersucht, warum Menschen an Verschwörungsideologien glauben oder sich extremistischen Strömungen anschließen und wie sich daraus Konflikte ergeben.

"Wenn Sie in einer Situation sind, in der Sie das Gefühl haben, dass die Kontrolle verloren geht, und nichts mehr vorhersehbar ist, dann öffnen Sie sich für Ideen, Menschen und Gruppen, die Ihnen schnell wieder das Gefühl von Kontrolle geben." Andreas Zick, Psychologe

Dabei zeigt eine Studie der Robert-Bosch-Stiftung: Die Anschlussfähigkeit für Verschwörungsideologien ist groß. 15 Prozent der Menschen stimmen der Aussage zu, dass es keine eindeutigen Beweise für die Existenz des Coronavirus gibt. 23 Prozent finden, man sollte sich im Umgang mit Corona mehr auf den gesunden Menschenverstand als auf wissenschaftliche Studien verlassen. 39 Prozent halten es außerdem für wichtig, Informationen über das Virus auch von außerhalb der Wissenschaft zu beziehen.

YouTube als Einstieg in die Welt der Corona-Skeptiker

Welche Rolle spielt der Faktor Social Media bei der Meinungsbildung? Weil Selina Fullert gern mehr darüber erfahren möchte, hat sie den NDR Reporterinnen ihre YouTube-Historie gegeben, also jedes Video, das sie seit Dezember 2017 angeklickt hat. Außerdem hat sie ihren Suchverlauf zu Verfügung gestellt, der ihre Suchen auf YouTube genau protokolliert.

Eine erste Auswertung zeigt: Ab Mitte März 2020 steigt ihr Videokonsum stark. Auch im späteren Verlauf, zum Beispiel im August, als die größten "Querdenker"-Demonstrationen in Berlin stattfinden, ist YouTube eine zentrale Informationsplattform für Selina Fullert.

Im Hintergrund der Video-Suchmaschine von YouTube, einer Tochterfirma des Google-Konzerns Alphabet, arbeitet ein Empfehlungsalgorithmus. Er schlägt den Nutzern immer neue Videos vor, die sie mutmaßlich noch stärker interessieren. Menschen würden dann in "Filterblasen" geraten, so nennen es Experten. In diesen Blasen erhielten sie am Ende nur noch Nachrichten aus ihrem eigenen Meinungsspektrum und würden gegenüber anderen Standpunkten isoliert. Bei Falsch- und Desinformationen kann das dazu führen, so zeigen es Studien, dass sich die Menschen weg von Informationen und sachlicher Aufklärung und hinein in eine Welt von Misstrauen und Verschwörungstheorien bewegen.

YouTube erklärt auf NDR Anfrage dazu, das Unternehmen habe allein im vergangenen Jahr 30 verschiedene Änderungen eingeführt, um Empfehlungen zu schädlichen Inhalten zu reduzieren. Deshalb liege der Anteil von "grenzwertigen Inhalten", die aus YouTube-Empfehlungen stammten, jetzt deutlich unter einem Prozent.

"Wow, da ist ja gar kein Platz mehr für Hobby-Sachen." Selina Fullert

So überrascht reagiert die 32-Jährige, als sie sich im Rückblick ihr eigenes Suchverhalten anschaut. Es hat sich mit der Corona-Pandemie stark verändert: Vor März 2020 sind ihre Suchanfragen gemischt, unpolitisch. Ab April rückt Corona in den Vordergrund. Allerdings nicht nur, um allgemeine Informationen über das Virus zu bekommen. Neben Coach Cecil sucht sie nach dem Popmusiker und Verschwörungsideologen Xavier Naidoo oder dem Hamburger Arzt Heiko Schöning, der schon früh mit kruden Theorien öffentlich die Bühne der Corona-Leugner betritt. Querdenken, Masken und Demo stehen jetzt im Fokus ihrer Suche.

Im Mai 2020 verändert YouTube seine Community-Richtlinien, es ist nun verboten, Falschinformationen zu Corona zu verbreiten, zahlreiche Videos werden mit Warnhinweisen oder mit Faktenchecks versehen. Monate später, im November 2020, beginnt YouTube einflussreiche Verbreiter von Falschinformationen und Verschwörungsideologien zur Corona-Pandemie großangelegt zu löschen. Darunter KenFM, ein ehemaliger Journalist, dessen Internetportal inzwischen vom Verfassungsschutz beobachtet wird, oder den Kanal des teilweise verschwörungsideologischen Online-Magazins "Rubikon" sowie den Kanal von "Querdenken 711".

Viele YouTube-Videos, die sich Selina Fullert seit Anfang 2020 angesehen hat, wurden von YouTube aufgrund von Verstößen gegen Nutzungsbestimmungen mittlerweile gelöscht. Zum Teil machten sie mehr als ein Drittel ihrer monatlich konsumierten Videos aus.