Was Andreas G. aus dem Gefängnis heraus prophezeite, wurde Realität. In einem halbjährigen Experiment suchte ein Team aus Journalisten und Informatikern in den großen pädokriminellen Darknetforen nach Links zu Missbrauchsdarstellungen und meldete sie fortwährend den Cloudanbietern. Insgesamt deaktivierten die Unternehmen 310.199 Links, hinter denen sich entweder einzelne Bilder, ganze Alben oder Videos verbargen. Sie waren bis dahin über 23 Millionen Mal heruntergeladen worden und führten zu mehr als 21 Terabyte an Daten. Das ist so viel, als würde sich ein Mensch etwa eineinhalb Jahre lang ohne Pause Videos von Kindesmissbrauch im HD-Fernsehen ansehen.

Ein in Polizeikreisen immer wieder geäußertes Argument gegen das Löschen lautet, dass Pädokriminelle das Material dann immer wieder hochladen würden. Das Experiment zeigte jedoch, dass dieser Effekt nur kurzfristig in den ersten Wochen nach Beginn der Löschphase einsetzte.

Den Pädokriminellen stand durch das konsequente Löschen immer weniger Content zum Download bereit. Der Grund ist simpel: Wer ein Video anonym bei einem Cloudanbieter hochladen will, benötigt dafür meist mehrere Stunden. Wer es automatisiert beim Cloudanbieter meldet, nur wenige Sekunden.

Dieser Effekt zeigte sich auch bei den verfügbaren Bildern. Pädokriminelle verbreiten in den Foren häufig sogenannte Vorschaubilder zu ihren Videos. Das sind Schnappschüsse aus den Videos, damit Interessierte vor dem Download sehen können, was im Video passiert. Solche "Previews" sind ein entscheidender Faktor für die "Nutzerfreundlichkeit" eines Forums.

Die Daten zeigen die Entwicklung dreier Bilderdienste, die besonders intensiv genutzt wurden: dump.li, telegra.ph und zupimages.com. Zu Löschbeginn waren forenübergreifend etwa 47.000 Bilder bei diesen drei Diensten online, doch alle drei Anbieter reagierten rasch auf die Meldungen und entfernten sie. Obwohl die Pädokriminellen versuchten, durch erneutes Hochladen der Bilder das "Look-and-Feel" der Foren zu retten, belegen die Daten auch hier: Löschen geht schneller, als Daten hochzuladen.

Immer wieder war zu beobachten, dass die Cloudanbieter im Clearweb an Attraktivität verloren, sobald sie zu löschen begannen. Exemplarisch lässt sich dies am Dienst telegra.ph zeigen, der im Frühjahr 2024 von den Pädokriminellen "entdeckt" wurde und schnell zum beliebtesten Bilderdienst (sog. Imagehoster) aufstieg. Weil Behörden die Bilder nicht an den Betreiber von telegra.ph, den Messenger Telegram, meldeten, glaubten die Pädokriminellen, einen zuverlässigen Dienst gefunden zu haben. Die Uploadzahlen schossen in die Höhe – bis zum Löschbeginn Ende Juli. Sie sanken schon im Oktober wieder gen null, als klar wurde, dass telegra.ph schnell und umfassend löschte. Im Ergebnis verschwand Telegraph gänzlich von Empfehlungsseiten der Pädokriminellen.

Die Pädokriminellen realisierten etwa zwei Monate nach dem Löschbeginn am 26. Juli 2024, dass sich kollektiv etwas verändert hatte. Glaubten sie zunächst noch, dass ihnen nur einzelne Cloudanbieter auf die Schliche gekommen waren, schrieben User ab September von einem "Krieg", einer "Wüste" oder einer "existenziellen Krise".

Die Pädokriminellen wählten zwei Gegenstrategien: Einerseits intensivierten sie die Suche nach immer neuen Cloudanbietern, bei denen sie ihre Inhalte verschlüsselt hochluden. Ihre Hoffnung war, dass sie einen Dienst finden würden, der nicht auf die Meldungen reagierte. Die recherchierenden Journalisten meldeten die gefundenen Inhalte zu Beginn bei etwa einem Dutzend Anbietern, zum Ende der Löschphase waren es über 50, weil die Pädokriminellen immer neue Anbieter ausprobierten. Allerdings gab es keinen Anbieter, der gar nicht reagierte, manche benötigten anfangs jedoch einige Tage oder Wochen, weil sie es offensichtlich nicht gewohnt gewesen waren, auf illegale Inhalte hingewiesen zu werden.

Einige Cloudanbieter implementierten, aufgeschreckt durch die andauernden Benachrichtigungen über illegale Inhalte, Schutzmaßnahmen wie sogenannte CAPCHTAs oder die Skriptsprache JavaScript, die Pädokriminelle aus Sorge um ihre Anonymität nicht zu nutzen bereit sind. Alle Anbieter, die solche Maßnahmen ergriffen, wurden für die Pädokriminellen sofort unattraktiv und die Zahl der Uploads sank auf null. Der französische Cloudanbieter 1Fichier.com forderte von den recherchierenden Journalisten die Passwörter für die verschlüsselten Dateien, damit die französische Polizei die Inhalte untersuchen könne. Die Journalisten erfassten diese Passwörter automatisiert mittels KI-Modellen, sodass in der Folge auch 1Fichier.com nach Jahren der Nutzung durch Pädokriminelle massiv zu löschen begann.

Andererseits begannen die Pädokriminellen, insbesondere die wichtigen Vorschaubilder für ihre Videos bei Darknet-Imagehostern hochzuladen. Technisch ist es möglich, auch im Darknet pädokriminelle Inhalte zu speichern, praktisch sind sie jedoch unbeliebt, weil diese Dienste meistens langsam sind und unbeständig laufen. Die kollektive "Flucht" zu diesen Darknet-Bilderdiensten erreichte enorme Ausmaße.

Die Grafik zeigt die in allen Foren verbreiteten Bilder über die fünf größten Darknet-Bilderdienste (sog. Imagehoster). Genau in dieser Massenbewegung lag jedoch der Knackpunkt: Die ohnehin schon kleinen Anbieter wurden regelrecht "überrannt", sodass sie im Tagesdurchschnitt viele Stunden lang gar keine Bilder mehr darstellten. Durchschnittlich lud ein Bild 30 bis 60 Sekunden, was selbst für das Darknet stark überdurchschnittliche Ladezeiten sind. Den recherchierenden Journalisten gelang es dann, diesen Effekt noch zu verstärken, indem die Darknetdienste durch leistungsfähige Server konstant mehrere tausend Anfragen pro Minuten erhielten. Im Ergebnis waren die Bilder gerade zu den Stoßnutzungszeiten nicht aufzurufen, was aus Nutzerperspektive den Eindruck verstärkte, dass "nichts funktionierte".

Die Reaktion auf das massenhafte Löschen bestand insofern einzig in Ausweichbewegungen auf andere Anbieter, erstaunlicherweise aber nicht in technischen Umstellungen der Foren. Obwohl die Nutzer registrierten, dass jemand kollektiv die Downloadlinks einsammelte, schienen die Administratoren technisch nichts mehr "in der Schublade" zu haben. Bis zum letzten Tag der Löschperiode gelang es den recherchierenden Journalisten, mit frei verfügbarer Software und KI-Modellen alle großen Darknetforen komplett auszuwerten.

Eine eigentlich Stärke der pädokriminellen Szene entpuppte sich in dieser Drucksituation als Schwachstelle: ihre hierarchische, starre Organisation. Es gibt feste Rollen in pädokriminellen Darknetforen, denen sich User zugehörig fühlen. Administratoren betreiben ein Forum und stellen Regeln auf, Moderatoren unterstützen sie im täglichen Betrieb und achten auf die Einhaltung der Regeln, Power-User oder Uploader stellen der Szene pädokriminelle Inhalte zum Download bereit und die Masse der Lurker (dt. etwa: Mitleser) konsumiert die Inhalte, ohne selbst pädokriminelle Inhalte zu verbreiten. Die Zahlen verdeutlichen dies eindrücklich: In einem Forum, welches später unter dem Druck des Löschens sogar aufgab, waren die zehn aktivsten Power-User für die Erstellung jedes dritten Beitrags, in denen pädokriminelle Inhalte verbreitet wurden, verantwortlich. Die recherchierenden Journalisten analysierten das Postingverhalten, die genutzten Cloudanbieter und die Schutztaktiken dieser Power-User vorrangig, um die Szene möglichst effektiv zu schwächen.

Nach wenigen Wochen sorgte die Nicht-Verfügbarkeit von pädokriminellen Inhalten für Zwietracht in der ansonsten eher solidarischen Szene. Power-User fühlten sich von den Administratoren im Stich gelassen, weil diese sich technisch nicht gegen die Analyse ihrer Foren zur Wehr setzten. Die sonst eher schweigsamen Lurker bedankten sich nicht mehr bei den Power-Usern für deren Postings, sondern beschwerten sich mit zunehmender Vehemenz darüber, dass nichts mehr funktionierte und das "Produktversprechen" der Foren, nämlich der Konsum pädokrimineller Inhalte, nicht eingehalten wurde. Dies wiederum ärgerte Power-User, die nicht länger bereit waren, viele Stunden ihres Tages für Uploads zu opfern, um sich dann dafür kritisieren zu lassen, dass ihr Einsatz immer noch nicht ausreiche, während die Lurker nur konsumieren wollten.

In allen User-Gruppen kam es zu Auflösungserscheinungen: Ein deutschsprachiger Lurker kündigte beispielsweise seinen "Ausstieg aus der Pädo-Szene" an, weil es "keinen Sinn" mehr mache. Power-User stellten ihre Uploads ein und manche Administratoren schalteten sogar ihre Foren ab, darunter mit BoysRus auch das zweitgrößte der Welt, das seit April 2022 existiert hatte. Dort war die Aktivität besonders dramatisch eingebrochen: Im Löschzeitraum sank die Zahl der neuen Beiträge, in denen Missbrauchsdarstellungen verbreitet wurden, durschnittlich um 80 Prozent pro Monat. Im Januar 2025 nahm der Administrator die Seite vom Netz.