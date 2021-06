Der 1965 im schleswig-holsteinischen Pinneberg geborene Michael Westphal beginnt erst mit neun Jahren mit dem Tennissport. Der Lockenkopf gilt schnell als größtes deutsches Talent, spielt für Klipper Hamburg in der Bundesliga und wird dort von Hasso Kornemann (großes Foto) trainiert. 1980 wird der Teenager U16-Europameister, ein Jahr später gewinnt er das Challenger-Turnier von Travemünde.

Mit 17 Jahren Profi

Nach der Mittleren Reife verlässt Westphal mit 17 Jahren die Schule und entscheidet sich für die Profi-Tour. Er reist von Turnier zu Turnier, wechselt zum mehrfachen deutschen Meister Blau-Weiss Neuss. 1983 ist er die Nummer eins der deutschen Herren-Rangliste.

Auch in der Weltrangliste klettert Westphal langsam, aber kontinuierlich nach oben. 1984 schafft er es unter die Top 100. Seine höchste Platzierung in der Welt: Rang 49 Anfang 1986. In Livingston (1984) und Kitzbühel (1985) erreicht der Youngster die einzigen beiden Endspiele seiner Karriere, in München und Toulouse (beides 1984) jeweils das Halbfinale.

Weltklassespieler gesucht

Respektable Ergebnisse für einen Jungprofi aus einem Land, das zu der Zeit nicht gerade mit Tennisgrößen gesegnet ist. "Die Deutschen wollen endlich einen Weltklassespieler. Ich will ihnen den Gefallen tun", erklärt der Pinneberger als 18-Jähriger selbstbewusst. Es ist allerdings am 7. Juli 1985 ein anderer, der Deutschland ins Tennis-Fieber versetzt: Boris Becker triumphiert mit 17 Jahren als erster Deutscher und jüngster Sieger in Wimbledon.