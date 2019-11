Eine Kindheit im Osten

Georg verbringt seine Kindheit in Ostdeutschland. In der Schule wundert er sich nicht über Alltags-Rituale aus der DDR-Zeit. Über Appelle am Morgen, nur ohne Fahne. Für Georgs Eltern ist das fremd. Für Georg normal. Er denkt: So ist Schule.

Später allerdings möchte er mehr über die Vergangenheit seiner Lehrer wissen, fragt sich, welche Lebensgeschichten sie wohl haben und welche politische Einstellung. Doch die DDR ist im Schulunterricht kaum Thema.

Georgs Vater macht sich 1996 als Landmaschinenhändler selbstständig. Und Georg, der als Kind gern Trecker fährt, beginnt nach dem Abitur eine Ausbildung als Landmaschinentechniker. Während der Lehre hört er von den älteren Kollegen vor allem Anekdoten über die DDR. Wie man sich bestimmte Dinge beschafft, was man mit Freunden getauscht und wer sich eine Antenne gebaut hat, um heimlich West-Fernsehen zu empfangen.

Doch über diese Anekdoten hinaus hört Georg wenig über das frühere Leben in seiner Heimat. Er erfährt kaum etwas von den Auswirkungen der SED-Diktatur auf das Leben der Menschen in der DDR.

Britta geht viele Umwege

Britta hingegen hat die DDR erlebt. Das System, erzählt sie, hätten sie und ihre Familie natürlich nicht ändern können.

Ihre Eltern betreiben eine Bäckerei in Bergen auf Rügen. Im Frühjahr 1953 stürmen Volkspolizisten während der "Aktion Rose" Hotels und Pensionen an der Ostseeküste, um die Betriebe in die volkswirtschaftlichen Strukturen der DDR zu überführen. Die Besitzer werden enteignet, drangsaliert und verhaftet. Auch viele Handwerker leiden damals unter Repressalien. Die Eltern fliehen in den Westen. Ihren Plan, nach Kanada auszuwandern, realisieren sie allerdings nicht, als nach dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953 viele Maßnahmen der SED-Regierung wieder zurückgenommen werden. Sie kehren in die DDR zurück, die Situation der privaten Handwerker bleibt aber schwierig.

Britta ist kein Arbeiter- oder Bauernkind. Daher führt der Weg zum Abitur für sie wie für viele andere über den Umweg einer betrieblichen Ausbildung. Da Britta von klein auf Tiere liebt, lernt sie Zootechniker in Velgast im heutigen Kreis Vorpommern-Rügen.

In die SED eintreten will sie damals nicht, allerdings weiß sie, dass es wohl fast unumgänglich sein wird, wenn sie beruflich weiterkommen will. Wieder wählt sie einen Umweg und tritt in die Demokratische Bauernpartei Deutschlands (DBD) ein.

Britta denkt damals, im Kleinen etwas bewirken, auch verändern zu können. "Tja, das ging natürlich nicht wirklich", sagt sie rückblickend. "Aber das habe ich geglaubt." 1990 tritt sie aus der DBD aus, als diese sich noch vor der Deutschen Einheit der westdeutschen CDU anschließt.