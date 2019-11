Herbst 1989 ändert alles

Es ist die Zeit der Friedlichen Revolution in DDR. Wie hier in Schwerin protestieren die Menschen sehr bestimmt gegen die Macht der SED-Regierung. Während Anikas Mutter wegen der bevorstehenden Zwillingsgeburt im Krankenhaus in Teterow liegt und besorgt ist wegen der politischen Ereignisse im Land, engagiert Reinhard sich in diesen aufregenden Wochen in der neu gegründeten Bürgerbewegung Neues Forum. Von Anfang an ist er in Schwerin dabei.

Zu Hunderten und Tausenden gehen die Menschen im Osten auf die Straße, um gegen die Missstände zu demonstrieren - auch in Schwerin. Als die Grenze am 9. November geöffnet wird, kann Reinhard dieses Ereignis zunächst nicht wirklich feiern. "Wir konnten das gar nicht verstehen. Es war eher still." Und anstrengend. Es braucht eine Weile, bis Reinhard sich an die neue Situation gewöhnen kann.

Reinhard wagt einen Neuanfang

Mit knapp 30 kann Reinhard noch einmal durchstarten. Er wird zunächst Jugenddiakon in der Schweriner Plattenbausiedlung "Großer Dreesch", setzt sich mit rechten Jugendlichen der Skinhead-Szene auseinander, gründet eine eigene Computerfirma und studiert Ende der 1990er-Jahre berufsbegleitend Sozialmanagement in Lüneburg und Braunschweig.

Reinhard schmerzt es bis heute, dass die Energie der Basisdemokratie, die er in der DDR im Herbst 1989 erlebt hat, bald im Einheitstaumel und mit der D-Mark verpufft. Aber er ist froh, dass er 1989 nicht zu denen gehört, deren Biografien an der neuen Wirklichkeit zerbrechen - weil sie vom Wandel erwischt werden, als sie nicht mehr flexibel genug sind. "Da sind politisch Fehler gemacht worden, die man jetzt rückblickend nicht nochmal machen würde", sagt er.

Anika möchte Verantwortung übernehmen

Zu Hause sind Anika und ihre Schwester in Lalendorf an der Mecklenburgischen Seenplatte. Anika macht Abitur. Sie und ihre Schwester probieren vieles aus, um das Richtige für sich zu finden. Sie wissen: In der DDR konnte nicht jeder Abitur machen, der Traum ihrer Mutter, Lehrerin werden zu dürfen, ist ihr verwehrt geblieben. Anika möchte Verantwortung übernehmen. Nicht nur für sich, sondern auch für andere. Dabei ist sie sehr ehrgeizig.

Nach Schule und vielen Praktika entscheidet sie sich für einen Berufsweg im sozialen Bereich, in der Verwaltung. Sie absolviert einen Bachelorstudiengang, spezialisiert sich auf Sozialhilferecht, arbeitet bei der Deutschen Rentenversicherung. Und geht 2011 in den Westen.

Letztlich fühlt sie sich nicht wirklich zu Hause dort. Deshalb kehrt Anika dem Westen wieder den Rücken.