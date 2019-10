"Manches Mal schlaflose Nächte"

Detlef Ahrendt trennt sich 1994 geschäftlich von seinem Bruder und gründet eine GmbH. Der Druck, immer wieder an neue Aufträge zu kommen, ist immens.

In der DDR hätte Detlef seinen Wasserwagen bis zur Rente gefahren. Damals gibt es verlässlich jeden Monat Lohn – ein Geldbündel in Tüten. Kaufen kann man damit jedoch nur wenig. Detlef hat Verwandte im Westen, die regelmäßig zu Besuch kommen. Sie haben schicke Autos und tragen teure Uhren. Immerhin: Detlefs Mutter ist Konsum-Verkaufsstellenleiterin in Göhlen, daher gibt es ab und zu mal etwas Besonderes zu essen.

Nach der Lehre in Göhlen arbeitet Detlef in der Zuckerfabrik in Lübz. Er wird vom Betrieb 1983 zur FDJ-Initiative nach Berlin delegiert, kehrt mit seiner Frau Heike aber zurück aufs Land.

Als DJ verdient er an jedem Wochenende mehr Geld als in seinem Job im ACZ. Kurz vor dem Mauerfall wird Tochter Aileen geboren. Das Eigenheim entsteht auf einem Acker in Eldena.

In der DDR ist damals die Materialknappheit das vorrangige Problem beim Eigenheimbau. Heute erreichen die Löhne, Gehälter und das verfügbare Einkommen privater Haushalte in Ostdeutschland 85 Prozent des Westniveaus. So steht es im Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit 2019 der Bundesregierung. Das findet seinen Niederschlag auch in Martens Branche. Der Großteil der Ostdeutschen wohnt zur Miete, während der Anteil der Eigenheimbesitzer im Westen deutlich höher ist.

Seit 1990 gibt es zwar eine Angleichung, aber noch keine Gleichheit in puncto Lebensverhältnisse in Ost und West. Marten weiß 30 Jahre nach dem Mauerfall nicht viel über die DDR. Ein wenig "sozialistisch" denke er aber dennoch. Denn: "Gier frisst Hirn", sagt er.