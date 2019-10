Der Job gibt Sabine Halt

Die Erwerbsquote von Frauen liegt in der DDR deutlich höher als in der Bundesrepublik. Sabine bleibt auch nach der Wende in ihrem Kindergarten. Sie hat Glück, denn in Ostdeutschland sind es zunächst vor allem die Frauen, die nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung ihre Arbeit verlieren.

Sabines Mann Hans-Walter arbeitet damals in der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG). Anfänglich macht er sich keine Sorgen um seine berufliche Zukunft. "Gegessen wird schließlich immer“, sagt er zu seiner Frau. Als die Veränderungen in der Landwirtschaft immer größer werden, sucht er sich schließlich doch einen neuen Job und wird Fensterbauer. Auch 30 Jahre nach dem Mauerfall packt ihn manchmal Wehmut, wenn gedroschen wird und dieser Duft im Dorf liegt. Aber, sagt Sabine, er hat das damals so für sich entschieden.

Alte Vorgaben gelten nicht mehr

Auch für Sabine bringt die Wiedervereinigung berufliche Veränderungen: Was machen wir jetzt bloß mit den Kindern im Kindergarten? Was müssen wir anders machen? Diese Fragen beschäftigen sie. Denn alle Vorgaben gelten nicht mehr, neue gibt es noch nicht. Und Sabine hat noch andere Sorgen: Sie muss ihren Abschluss noch einmal neu machen, und das kratzt an ihrem Selbstbewusstsein.

Sophie studiert nach dem Abitur in Greifswald Kommunikationswissenschaften, Anglistik und Amerikanistik. 2014 geht sie nach Dresden und arbeitet als Kampagnenmanagerin in einer Werbeagentur.

Nach allem, was sie weiß und was ihre Familie ihr erzählt hat, ist Sophie froh, dass sie nicht in der DDR groß geworden ist. Damals durfte zum Beispiel ihre Oma nicht zur Beerdigung ihres Vaters in die Bundesrepublik reisen und wurde sogar einmal von der Stasi verhört.

Sabine darf Ende Juni 1989 noch vor dem Mauerfall einmal zum 50. Geburtstag ihrer Cousine in Bad Lauterberg in den Westen fahren. Das Visum im DDR-Reisepass gilt für fünf Tage. Dass sie danach wieder nach Hause zurückkommen wird, steht für sie außer Frage.