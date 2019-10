Patrick wächst mit dem Umbruch auf

Patrick Bull wird kurz nach dem Mauerfall - am 20. November 1989 - geboren. Er wächst in und bei Anklam auf - in Vorpommern, einer Gegend im Umbruch.

Seine ersten Lebensmonate verbringt Patrick noch in der DDR, an seinem ersten Geburtstag lebt er bereits in einem neuen Bundesland - im neu gegründeten Mecklenburg-Vorpommern.

Zu Patricks Kindheitserinnerungen gehört auch das alte West-Auto seiner Mutter: "Das war eine rote alte Klapperkiste." Viele Ostdeutsche fahren noch Trabbi und Wartburg, während er als kleiner Junge mit dem Rad unterwegs ist.

Holger ist 1989 noch gefechtsbereit

Holger Fitzner ist 1989 Offizier in der Nationalen Volksarmee. Er ist damals 30 Jahre alt und Familienvater. Im "Wendeherbst" befindet er sich in Gefechtsbereitschaft. "Wir waren ja eine Armee unter dem Diktat der Partei", sagt er. In den Kasernen gibt es 1989 Unruhen. Holger muss in seiner Kompanie für Ruhe sorgen. Und er fragt sich: "Stehe ich auf der 'richtigen' Seite"?

Mit dem Mauerfall und dem Ruf nach Wiedervereinigung beginnt eine Zeit der Unsicherheit. Schnell ist klar: Die Bundeswehr löst die NVA ab. Für Holger und seine Kameraden scheint es keine Zukunft zu geben. Zwar braucht es für die Abwicklung Personal, das sich mit zigtausend Tonnen Munition und anderen Waffensystemen auskennt - aber es gibt keinen Platz für alle.

Holger gehört zu diesen "Weiterverwendern" aus der NVA. Er wird 1993 schließlich ganz von der Bundeswehr übernommen. Seine erste Stationierung: Wentorf bei Hamburg.

Viele von Holgers alten Kameraden müssen sich einen anderen Beruf suchen oder bleiben arbeitslos. Manche beginnen zu trinken, Familien zerbrechen.