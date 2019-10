1989: Auf zum anderen Planeten

In der Nacht des 9. November 1989 fährt Matthias Bargholz los, er sucht die Freiheit und landet in Lübeck. "Ich weiß es noch wie heute", erzählt er. "Das war wie eine Mondlandung. Wirklich so wie auf einem anderen Planeten, so hat sich das angefühlt."

Matthias ist damals 30 Jahre alt und freischaffender Künstler. Er lebt in einem Haus in der Schaalseeregion, das er eigentlich kaufen will: Der Alt-Eigentümer war in den Westen verschwunden, der Vertrag schon unterschriftsreif. Als die Mauer fällt, möchte der Alt-Eigentümer sein Haus zurück, der Kauf zerschlägt sich. Matthias muss sich eine andere Bleibe suchen. "Innerhalb weniger Wochen und Monate flog einem alles um die Ohren", erzählt Matthias. "Und jeder musste sehen, wie er klarkommt."

Lisa Voss wird im Januar 1989 geboren. Zu diesem Zeitpunkt leben ihre Eltern noch bei den Großeltern, wie viele junge Paare in der DDR. Wohnraum ist knapp.

Erst mit dem Baby und der Heirat wird ihr Antrag auf eine eigene Wohnung bewilligt, in die sie noch vor dem Mauerfall einziehen. Weil die Eltern arbeiten, verbringt Lisa viel Zeit bei ihren Großeltern in Groß Kiesow, einem Dorf zwischen Anklam und Greifswald.

Viel spricht Lisa nicht mit den Eltern über die Zeit des Umbruchs und das Leben in der DDR. Schon früh entdeckt sie ihre Leidenschaft fürs Schauspielern und weiß, dass sie dies auch beruflich machen will.

Nach dem Abitur bewirbt sie sich an der Theaterakademie in Zinnowitz und wird prompt aufgenommen. Heute fragt sie sich manchmal, ob es auch an anderen Schauspielschulen so einfach geklappt hätte. Nahtlos wechselt sie mit dem Intendanten an die Bühne in Neustrelitz.