Ökosystemstärkender Küstenschutz nennt sich das, was Prüter hier erforscht. Die Idee: Küstenschutz kann mehr sein, als ein Deich, der in die Natur gebaut wird. Ergänzend lassen sich naturnahe Effekte wie die der Salzwiesen nutzen.

Salzwiesen bremsen die Wellen aus

"Wenn es eine Sturmflut gibt, macht es einen Unterschied, ob das Wasser über die glatte Oberfläche des Watts geht oder ob da Vegetation ist", erklärt Prüter. Die Pflanzen auf der Salzwiese nehmen den Wellen einen Teil ihrer Energie.

Die bewachsenen Flächen haben noch weitere Vorteile. Sie schlucken pro Quadratmeter zum Beispiel deutlich mehr CO2 als ein Wald und bei einem Deichbruch mindern sie die zu erwartenden Schäden. Trotzdem wird ihre Rolle im Küstenschutz häufig als eher gering eingeschätzt.

So funktioniere ihre wellenbremsende Wirkung nur bei geringen und mittleren Sturmfluten, sagt zum Beispiel Jacobus Hofstede, wissenschaftlicher Direktor am Umweltministerium des Landes Schleswig-Holstein. Und vom Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern heißt es, solche Maßnahmen könnten "maximal einen verschwindend geringen Beitrag" beim Küstenschutz leisten.

Karte: Klimaanpassung in den Kreisen

Und so spielen Salzwiesen trotz ihrer günstigen Effekte bislang eine Nebenrolle. Das zeigt auch eine aktuelle Recherche von NDR, WDR, BR und CORRECTIV zu den Klimaanpassungsmaßnahmen der Landkreise und kreisfreien Städte. Nur rund ein Viertel der Küstenanrainer - also jener Regionen, die ans Meer angrenzen - gibt an, beim Küstenschutz auch auf Salzwiesen zu setzen. Dazu zählen Friesland, Wilhelmshaven, Wesermarsch, Dithmarschen oder Schleswig-Flensburg. Welche Maßnahmen im Einzelnen umgesetzt wurden, zeigt ein Klick auf die jeweilige Region.

Wenn in der Karte keine Maßnahmen angegeben sind, muss das nicht unbedingt heißen, dass vor Ort nichts passiert. Einige Landkreise geben an, dass sie keine genaue Kenntnis über die Vorgänge in den Gemeinden haben. Einige sehen sich auch nicht zuständig für eine Auskunft, da Küstenschutz Ländersache ist.

Deiche: Küstenschutzmaßnahme Nummer eins

Auch wenn die Angaben nicht lückenlos sind: Es wird deutlich, dass Deiche bislang die Hauptrolle im Küstenschutz spielen. 56 Prozent der teilnehmenden Meeresanrainer-Regionen haben angegeben, dass sie sich durch den Ausbau von Deichen auf den ansteigenden Meeresspiegel und künftige Sturmfluten vorbereiten. Keine andere Maßnahme zum Küstenschutz wurde häufiger genannt.