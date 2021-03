Zerrwelt der Frauenhasser

Sie bezeichnen sich selbst als unfreiwillig im Zölibat Lebende: Sogenannte Incels haben unter den Frauenhassern im Netz in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Ihr Tonfall wird zunehmend rauer und menschenverachtender. Der Halle-Attentäter sympathisierte mit der Gedankenwelt der "Incels", weitere Attentate der letzten Jahre werden mit der Szene in Verbindung gebracht. Dennoch ist vieles über sie unbekannt, fühlen Behörden sich oft nicht zuständig.

Diese Worte schreibt ein Nutzer mit dem Pseudonym "Rurik" am 24. Oktober 2018 in das Online-Forum "incels.is". Sie stehen symptomatisch für das Weltbild jener Gruppe von Männern, die sich selbst als "Incels" bezeichnen, als unfreiwillig im Zölibat Lebende – auf Englisch "involuntary celibates".

"Incels wollen geliebt werden und Liebe zurückgeben", heißt es in der Beschreibung eines großen "Incel"-Forums im Netz. Sie seien aber trotz größtmöglicher Anstrengungen nicht in der Lage, eine Partnerin für eine liebevolle Beziehung zu finden. Was zunächst nach einer Gruppe bemitleidenswerter Enttäuschter klingt, ist in Wahrheit weit mehr als das. Denn der Groll der "Incels" über ihr unerfülltes Liebesleben richtet sich nicht nur gegen sich selbst, sondern vor allem – und paradoxerweise – auch gegen die Frauen, die sie so dringend begehren.

Gewaltfantasien, Demütigung und Hass

Ihre Foren im Netz sind Echokammern frauen- und allgemein menschenverachtender, zerstörerischer Kommentare und Gewaltfantasien. Statt Unterstützung und Hilfe sind gegenseitige Demütigung und Ermunterung zum Suizid an der Tagesordnung.

Und über alles ergießt sich der Hass gegenüber den "Foids" oder "Femoids", wie Frauen hier bewusst entmenschlichend genannt werden – alternativ auch "Löcher" oder "Toiletten".

Mit Parolen wie "Go ER!" huldigen "Incels" einem ihrer größten Idole und fabulieren über bewaffnete Anschläge: Der 22-jährige US-Amerikaner Elliot Rodger (Initialen: E.R.) erschießt 2014 sechs Menschen und verletzt 14 weitere – seine Rache für sein unfreiwillig zölibatäres Leben. Vor seinem Anschlag in der Universität von Santa Barbara nimmt er ein Video auf, das bis heute im Internet geteilt wird.

Your browser does not support this video

Seine Botschaft "Wenn ich Euch nicht haben kann, Mädels, dann zerstöre ich Euch" hallt bis heute in den "Incel"-Foren nach.

Der Neonazi Stephan B., der am 9. Oktober 2019 ein Attentat auf eine Synagoge und einen Döner-Imbiss in Halle beging, stand der "Incel"-Ideologie zumindest ideell nahe. Das legen sowohl das von ihm während der Tat live gestreamte Video als auch sein "Manifest" nahe. Auch hörte B. während der Tat ein Lied, das einem anderen Idol der "Incel"-Szene gewidmet ist – dem Kanadier Alek Minassian, der 2018 mit einem Auto in eine Menschenmenge raste, dabei zehn Menschen tötete und vor seiner Tat auf Facebook postete:

"The Incel Rebellion has begun." Facebook-Post des kanadischen Attentäters und "Incel"-Idols Alek Minassian

Medien würden die "Incels" über einen Kamm scheren und ungerechtfertigterweise allesamt in die Schublade "gewalttätig" stecken, heißt es im "Incel"-Wiki, einer Art Nachschlagewerk der Szene. In der Tat gibt es inzwischen auch "Incel"-Foren, die im Tonfall deutlich milder sind. Doch durch den Glauben an ein Recht auf Sex legten auch sie letztlich ein patriarchales Anspruchsdenken an den Tag, schreibt die Autorin Veronika Kracher in ihrem 2020 erschienenen Buch über die "Incel"-Szene. Auch seien die weniger radikalen "Incels" mitnichten in der Mehrheit, so Kracher.

"Incels" gewinnen seit Jahren an Bedeutung

In Nordamerika, so schreibt die Autorin, würden die "Incels" inzwischen als Gefahr für die innere Sicherheit anerkannt. Insgesamt seien mehr als 50 Menschen in den USA und Kanada durch "Incel"-Attentate ums Leben gekommen. Wissenschaftliche Daten zeigen, dass die "Incels" gegenüber anderen frauenfeindlichen Strömungen im Netz in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben und dass ihr Diskurs immer rauer, respektloser und frauenverachtender wird.

Auch Deutsche sind in den "Incel"-Foren aktiv. Deutsche Sicherheitsbehörden bestätigen gegenüber dem NDR, die Rhetorik der "Incel"-Szene sei "extremer" geworden, die Bewegung habe sich "politisch radikalisiert" und weise Überschneidungen zum Rechtsextremismus auf, wodurch eine "nicht zu unterschätzende Bedrohung" deutlich werde.

Wie ticken die "Incels" genau? Was unterscheidet sie von anderen Antifeministen im Netz? Und reagieren deutsche Sicherheitsbehörden angemessen auf den frauenfeindlichen Online-Kult?