Horst Hrubesch wird 70

Die Saison 1979/80 bringt Historisches, endet aber mit zwei herben Enttäuschungen. In der Bundesliga liefert sich der HSV mit Bayern München einen Zweikampf um den Titel und ist auch im Europacup der Landesmeister erfolgreich.

Legendäre Aufholjagd gegen Real Madrid

Im Halbfinale heißt der Gegner Real Madrid. Das Hinspiel verlieren die Hamburger mit 0:2 im Estadio Santiago Bernabéu und sind dabei sogar noch gut bedient. Das Rückspiel ist "das Tollste und Beste, was ich je vom HSV gesehen habe", so Netzer nach einer unvergessenen Partie, die maßgeblich von Hrubesch geprägt wird.

Nach 17 Minuten markiert der Mittelstürmer per Flugkopfball das 2:0, der Rückstand aus dem Hinspiel ist damit bereits egalisiert. Doch Real trifft nach einer guten halben Stunde zum 1:2, nun braucht der HSV zwei weitere Tore zum Einzug ins Endspiel - an diesem Abend kein Problem für den deutschen Meister. Kaltz erhöht auf 3:1 und in der 45. Minute rauscht Hrubesch in eine Flanke von Casper Memering und köpft den vierten Treffer. Memering sorgt in letzter Minute für den 5:1-Endstand.

Auf den Rausch folgt der Kater

Dem Fußball-Rausch folgt der große Kater: Einen Monat später verspielt der HSV am vorletzten Bundesliga-Spieltag durch ein 1:2 in Leverkusen seine Tabellenführung und wird letztlich Zweiter hinter Bayern München.

Ebenso deprimierend ist das Europacup-Finale gegen Nottingham Forrest vier Tage nach der Pleite in Leverkusen. Der HSV gilt als Favorit, gerät aber in der 20. Minute in Rückstand und rennt anschließend kopf- und erfolglos an. Hrubesch ist angeschlagen und kommt erst zur zweiten Hälfte in die Partie. Doch auch er bleibt wirkungslos.