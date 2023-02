Was Ermittlerinnen und Ermittlern Sorge bereitet: Während anfangs Gas eingesetzt wurde, um die Automaten zu sprengen, werden jetzt laut BKA überwiegend "feste Explosivstoffe" verwendet. 2019 war das in nur fünf Prozent der Fälle so, 2021 hingegen in 67 Prozent der Fälle.

Trainingsräume für Geldautomaten-Sprenger

Das heißt: Die Täter haben Zugang zu gefährlichem Sprengstoff - und das nötige Training. Bei einer Razzia hat die Polizei in den Niederlanden regelrechte Trainingsräume gefunden, in denen die Täter an gängigen Automaten üben können.

Die Festsprengstoffe verursachen häufig noch verheerendere Schäden an Gebäude und Umgebung als das Gas. Das BKA spricht für das Jahr 2021 von Begleitschäden im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Festsprengstoffe: Mehr Sach- als Beuteschäden

Somit liegen die Sachschäden sogar deutlich höher als die Beuteschäden, die für das Jahr 2021 mit 19,5 Millionen Euro beziffert werden - durchschnittlich also etwas mehr als 100.000 Euro pro vollendeter Tat.

Noch ist bei den Explosionen kein Unbeteiligter ums Leben gekommen. Aber Opfer gibt es trotzdem: Menschen, die über oder neben den Automaten-Standorten leben wie Holger Zwafing aus Schüttorf. Für einige ist die Sprengung ein traumatisches Erlebnis.