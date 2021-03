Am 3. April - Tag 9 von Reemtsmas Gefangenschaft - soll es in der Nähe von Hamburg zur Lösegeldübergabe kommen. Reemtsmas Ehefrau und der Anwalt Johann Schwenn sollen das Geld überbringen. Die Übergabe scheitert, weil der Übergabeort an der Autobahnauffahrt nicht wie beschrieben existiert.



Am 13. April - Reemtsmas 19. Tag in Gefangenschaft - misslingt eine zweite Geldübergabe. Die Entführer lotsen Schwenn erst nach Luxemburg, dann nach Trier. Der Überbringer wirft den Geldsack wie gefordert über einen Zaun. Allerdings: Schwenn ist sehr spät dran, weil eine mitfahrende Polizistin ihren Pass vergessen hatte. Niemand holt das Geld ab, damit ist auch diese Übergabe gescheitert.



Währenddessen sitzt Jan Philipp Reemtsma weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten in seinem winzigen Kellerraum.