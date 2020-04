Vom Bäcker zum SS-Mann

Im Mai 1943 übernimmt Haas die Leitung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen bei Celle, obwohl seine Vorgesetzten oft keine allzu hohe Meinung von ihm haben. Durchschnitt. Ein Jedermann. Seine Laufbahn: Ein anschauliches Beispiel für eine NS-Karriere.

Haas ist zu diesem Zeitpunkt knapp 50 Jahre alt. Er wächst in Hachenburg im Westerwald auf, seine Eltern führen eine Gastwirtschaft. Bürgerliche Verhältnisse. Haas lernt Konditor. Später, im Ersten Weltkrieg, dient er bei der Marine. Im chinesischen Tsingtau (heute: Qingdao) gerät er in japanische Kriegsgefangenschaft. Erst nach sechs Jahren kehrt er nach Hause zurück.

Zwar arbeitet er einige Jahre als Bäcker, doch der entscheidende Tag in Haas' Leben ist der 1. Dezember 1931: Im Alter von 38 Jahren tritt er in die NSDAP ein, vier Monate später zieht er zum ersten Mal die schwarze Uniform der SS an. Schon nach vier Jahren trägt er Kragenspiegel und Schulterstücke eines Sturmbannführers - vergleichbar mit dem Rang eines Majors.

"Anfangs motivierten ihn wohl vor allem Kameradschaft, Handlungsattraktivität und Geld", schreibt der Historiker Jakob Saß in seiner Haas-Biografie. Und weiter: "Die SS bot ihm in einer wirtschaftlichen Krisenzeit wieder das Gefühl, zu einer Gemeinschaft dazuzugehören - und noch viel wichtiger: zu etwas Großem (...)". Seine Bäckerei gibt Haas 1935 auf.

Die Karriere unterm Hakenkreuz nimmt Fahrt auf. Haas absolviert die berüchtigte "Dachauer Schule", in der die Mitglieder der Waffen-SS mit Drill und Schikane auf ihren mörderischen Einsatz in den Lagern vorbereitet werden. Im Oktober 1941 ist Haas am Ziel: Er wird Kommandant im KZ Niederhagen - trotz zuvor oft mittelmäßiger Berurteilungen. Dort, bei Paderborn, sollen Häftlinge die Wewelsburg nach Himmlers Plänen zu einer gigantischen Ordensburg, einer Art Kultstätte der SS, ausbauen. Unter Haas' Leitung sterben in Niederhagen knapp 1.300 Menschen unter den brutalen Bedingungen.