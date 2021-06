Alice Weidel

Weidel ist mit ihrer AfD gerade in den Bundestag eingezogen und zur Fraktionsvorsitzenden gewählt worden. Jeder im Land kennt sie nun. Und doch ist sie bei einem Treffen mit Rohrböck offenbar undercover unterwegs – angeblich aus Sicherheitsgründen. Das Luxushotel, in dem sie an diesem Tag unter falschem Namen eincheckt, liegt am Ende einer kleinen Straße, tief in den Alpen.

Ein erlesener Ort, an dem der Dampf aus dem Infinitypool steigt. Mächtige Berge stehen rings um das Fünfsternehaus. Der diskrete Ausflug der beiden kostet 597,50 Euro plus Spesen. Rohrböck begleicht die Rechnung, wie Unterlagen zeigen. Weidels Sprecher dementiert das auf Anfrage nicht, die An- und Abreise will sie aber selbst getragen haben.

Treffpunkt Hotel

Tom Rohrböck kennt sich im Luxushotel aus. Mindestens 38 Mal ist er hier abgestiegen, wie Dokumente zeigen. Er gilt als Stammgast. Die Mitarbeiter haben sich gar notiert, dass er keine Zwiebeln isst. Mehrfach empfing er hier auch Corinna Miazga. Die Aufenthalte gingen auf ihn, wie sie auf Anfrage bestätigt. Miazga ist nicht so bekannt wie Weidel und dennoch ein politisches Schwergewicht der Partei.

Mehrere AfD-Funktionäre berichten unabhängig voneinander, dass Rohrböck geholfen habe, die Frau aus Niederbayern erst zu diesem Schwergewicht zu machen. Sie bestreitet das. Der politische Berater meldete sich immer wieder bei ihr per Whatsapp, auch ein gutes halbes Jahr, bevor der Landesvorsitz in Bayern zu vergeben ist. Wenn sie nicht selbst zuschlage, ermuntert Rohrböck, werde sich das gegnerische Lager den Posten schnappen.